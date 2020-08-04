Ali Civelek’in ölümü DAÜ’yü yasa boğdu

Doğu Akdeniz Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Ali Hikmet Civelek’in ölümü ile yasa boğuldu.

Ocak ayında kanser teşhisi ile tedavi amaçlı Türkiye’ye gittiği öğrenilen 56 yaşındaki Civelek, bu sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Civelek’in ölümü ailesi ve sevenlerinin yanı sıra DAÜ’de de büyük üzüntü yarattı.

6 aydır tedavi görüyordu…

YENİDÜZEN’in Yrd. Doç. Dr. Ali Hikmet Civelek’in yakınlarından edindiği bilgiye göre, Civelek Ocak ayında ‘lenf kanseri’ teşhisi ile tedavi maksatlı 21 Ocak tarihinde adadan ayrıldı.

Ocak ayından bu yana tedavisi süren Civelek bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Ölümü ile sevenlerini yasa boğan Ali Hikmet Civelek’in cenazesinin memleketi Antakya’da toprağa verileceği bilgisi edinildi.