Yeni Bir Yıl Yine Bir Spor sloganıyla organize edilen turnuvanın amacı özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin, akranları ile kaynaşmaları ve birlikte eğlenebilme imkanı bulabilmelerinin yanı sıra; bowling sporunu tanımaları ve bu sporda yeteneklerini sergileme fırsatını yakalayabilmeleridir. Tüm özel çocukların kazanacağı bu anlamlı etkinlik 28 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da K.Kaymaklı Lemar bowling salonunda yapılacak.