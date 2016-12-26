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Algım 3. Bowling Turnuvası yapılacak

Algım 3. Bowling Turnuvası yapılacak

ALGIM Özel Eğitim Merkezi Yeni yıl etkinlikleri kapsamında Telsimin de katkılarıyla 3.Bowling turnuvasını düzenliyor.

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Yeni Bir Yıl Yine Bir Spor sloganıyla organize edilen turnuvanın amacı özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin, akranları ile kaynaşmaları ve birlikte eğlenebilme imkanı bulabilmelerinin yanı sıra; bowling sporunu tanımaları ve bu sporda yeteneklerini sergileme fırsatını yakalayabilmeleridir. Tüm özel çocukların kazanacağı bu anlamlı etkinlik 28 Aralık Çarşamba günü saat 10.00'da K.Kaymaklı Lemar bowling salonunda yapılacak.

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