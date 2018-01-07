'ALGI OPERASYONUNA RAĞMEN BARAJI GEÇTİK

DP Genel Başkanı Serdar Denktaş seçim sonucunun ardından açıklama yaptı:

UBP’yi kutluyorum, güzel bir netice elde ettiler. Süreç içince kendi adımıza üzerimize düşen her şeyi yaptık. Son derece iyi bir kadro ile çıkmıştık. Bu DP'nin özüne dönüşüdür Demiştik. Bu sonucu hak ettiğimizi düşünmüyorum. Geleceğe yönelik birlikte mücadeleye devam edeceğiz.

Yaratılmak istenen algı operasyonunu, DP'yi en başarılı icraat dönemini geçirdiği bir dönemde baraj altı gösterdiler. Bu algı operasyonuna karşı biz barajı geçerek bu yarışı bitiriyoruz. Gelecek bizim için çok farklı olacak.

Halkın vermiş olduğu karara da saygı duyuyoruz. Bu sonucun neticelerini değerlendireceğiz ve yeni bir çizgi ile devam edeceğiz.

Yepyeni bir anlayışla yola devam edeceğiz. Görev düşer mi düşmez mi, halkımızın vereceği bir karardır. Bu sonucun hak ettiğimiz bir sonuç olduğuna inanmıyorum. Partinin içinde yer alan, partiden nemalanan ve kendi içimizde bulunan iyi bir zafer kazanan UBP'nin kutlama töreninde bulunan arkadaşıma (Özdemir Berova) çoook selamlarımı gönderiyorum. İnşallah o yerde de aynı davranışı sergilemezler. Çünkü gittikleri yer bizim kadar hoşgörülü değil.

Bundan sonraki seçimlerde seçimlere daha duyarlı olması gerekiyor, iradeyi sandığa yansıtması ülkeyi ileriye götürmek için önemli bir fırsattır. İnşallah ileriki seçimler daha yüksek bir katılımla geçer.