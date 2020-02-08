Alexis Mouzourides Limasol'da yakalandı

Polisin bir kaçırma olayla ilgili aradığı 28 yaşındaki Alexis Mouzourides, Limasol’da bir evde bulundu. Kaçırılan kadın ve çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Cuma günü sabah meydana gelen olayla ilgili Kıbrıs’ın güneyindeki polis 28 yaşındaki Alexis Mouzourides’i aradığını duyurmuştu.

Cyprus Mail, 28 yaşındaki adamın, Limasol’da 19 yaşındaki bir kadını ve 10 aylık bebeğini kaçırdığını aktarmıştı.

Olay cuma sabahı saat 10.30’da Limasol’da, Mouzourides’in kadının ve çocuğun yolcu olarak bulunduğu bir arabaya zorla binmesiyle meydana geldi. Araç şoförünü arabadan indiren adam, direksiyon başına geçip uzaklaştı.

Araç sahibi ve kaçırılan kadının arkadaşı olduğu belirtilen kişinin olayı polisi haber vermesinin ardından soruşturma başlattı, 28 yaşındaki Mouzourides’in fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı, ihbar hatları bildirdi.

Kaçırma, darp, şiddet tehdidi ve sahibinden izinsiz araç suçlamalarıyla aranan Mouzourides’in kaçırılan kadının eski erkek arkadaşını olduğu da aktarıldı.

Cyprus Mail’in haberine göre, kaçırılma olayının ardından, Limasol’da polisin kriz yönetim merkezi devreye konuldu. Şüphelinin kullandığı aracın Limasol’da park edilmiş halde görüldüğünün ihbar edilmesinin ardından bölgeye rehin müzakerecileri ile giden polis ekipleri gece saat 21.30 sıralarında zanlıyı yakaladı. Kaçırılan 19 yaşındaki kadın ve çocuğu için sosyal hizmetlerin çağırıldığı aktarıldı.