Alevler içinde can verdi!



Limasol'daki bir evde, tam bir trjajedi yaşandı. 58 yaşındaki emekli bir Kıbrıslı Rum, evindeki yangında can verdi. Psikolojik rahatsızlıkları bulunan kişinin, kendini yaktığı ihtimali üzerinde duruluyor. Sivil Savunma ve İtfaiye'nin müdahalesine rağmen, yatak odasında yanan adamı kurtarmak mümkün olmadı. Yangın sırasında apartmanda bulunan 16 kişi de solunum problemleri nedeniyle Limasol Genel Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı.