Alevkayası'ndaki yangın kontrol altına alındı
Alevkayası'ndaki yangın kontrol altına alındı.
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Alevkayası ile Beyköy arasındaki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.
TAK muhabirinin bilgi aldığı Polis İtfaiye Müdür Vekili, Başmüfettiş Ramadan Gürpınar, çoğunluğu makilik olan takribi 30 dönüm alanın yandığını söyledi.
Gürpınar, yangına havadan ve karadan müdahale sürdüğünü, büyük ölçüde kontrol altına alındığını açıkladı.
Güneyden destek
Özersay, BM kanalıyla Güney Kıbrıs’tan havadan yangın söndürme konusunda destek talep ettiklerini ve 3 hava aracı geleceğini açıklamıştı. Güneyden gelen hava araçlarının yardımı ile yangın kontrol altına alındı.
Foto: TAK
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