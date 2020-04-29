Alevkayası’nda ‘tarihi eser kazısı’

Alevkayası’nda izinsiz olarak tarihi eser kazısında buldukları eserleri yetkili makamdan izinsizce tasarruflarına geçiren zanlılar S.Ç., Ö.A. ve Ö.B. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Polis memuru Emrah Lambasuyucu, olguları aktardı. Polis, zanlıların 28 Nisan’da Girne’de Alevkayası’nda kazma kürekle kazı yaptığını, izinsizce 45 parça eski eseri tasarruflarına geçirdiğini kaydetti.

Lambasuyucu, Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi tarafından yapılan operasyon neticesinde suçüstü tutuklandıklarını söyledi. Lambasuyucu, zanlıların kazı yaptıkları yerde 25 adet, zanlı Ö.A.’nın evinde yapılan aramada ise 20 parça eski eser nitelikli parçaların bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, aynı gün zanlıların suçu itiraf ettiklerini söyledi. Lambasuyucu, tahkikatın devam ettiğini, zanlıların tasarrufunda tespit edilen eski eser nitelikli parçaların değer tespitinin yapılması gerektiğini anlattı. Lambasuyucu, zanlıların serbest kalması halinde alınacak ifadelere etki etme olasılığı olduğunu söyleyerek, 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkemede söz hakkı verilen zanlıların üçü de özür diledi.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.