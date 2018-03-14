"Alevilerin ibadet yeri cemevidir"

KKTC Alevi Kültür Merkezi, Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın “camilerin hem Alevi hem de Sünnilerin ibadet yeri olduğuna” yönelik açıklamalarını kınadı.



Dernekten yapılan açıklamada, “Alevilerin ibadet şekli cem, ibadetin yapıldığı mekan ise cemevidir. Dünya üzerinde ve her coğrafyada Alevilerin ibadet şekli cemdir ve ibadetlerini de cemevinde yaparlar. Alevilik inancında bunun dışında bir düşünce şekli olamaz ve düşünülemez. Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’ın yapmış olduğu açıklamayı KKTC’de yaşayan Aleviler olarak esefle kınıyoruz” ifadeleri kullanıldı.



