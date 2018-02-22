Alevi Kültür Merkezi, Girne’ye şube açacak

Girne Belediyesi, KKTC Alevi Kültür Merkezi Girne Şubesi’ne lokal yeri verilmesi amacıyla bir protokol imzaladı. Protokol gereği, KKTC Alevi Kültür Merkezi, belediyenin gösterdiği alan üzerine lokal binası inşa edecek. Protokol ile ilgili imza töreni düzenlendi. Törene KKTC Alevi Kültür Merkezi yönetim kurulu katıldı. Protokola Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve KKTC Alevi Kültür Merkezi Başkanı Metin Kaya imza koydu.

Güngördü: İnanç, insan hak ve özgürlüklerine önem veriyoruz

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü törende yaptığı konuşmada, sivil toplum örgütlerinin önemine dikkat çekti. Nidai Güngördü, belediye meclisi olarak inanç, insan hak ve özgürlüklerine büyük önem verdiklerine vurgu yaparak, kendi lokal binasını yapacak merkeze alan konusunda yardımcı olduklarını ifade etti. Güngördü, yapılan protokolün hayırlı olmasını diledi.

Kaya: Girne’de şubemiz yoktu

KKTC Alevi Kültür Merkezi Başkanı Metin Kaya ise 1994’te kurulan merkezin ülke genelinde şubeleri bulunduğunu ancak Girne’de herhangi bir şubelerinin bulunmadığını belirterek bunun büyük eksikliğini hissettiklerini söyledi. Metin Kaya, Girne’de yapılacak lokalden dolayı üyelere daha yakın olacaklarına işaret ederek, kendi kültür ve inançlarını tanıtıp paylaşmalarına imkan tanınacağını ifade etti. Kaya, lokal binası yapmak için verilen alan konusunda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve meclis üyelerine teşekkür etti.