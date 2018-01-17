Alev Uluğ kalbine yenik düştü…

İstanbul’da geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayatını kaybeden 62 yaşındaki Alev Uluğ, sevenlerini yasa boğdu.

Alev Uluğ, İstanbul’da Doğan Hastanesi’nde geçirdiği kalp ameliyatı sonrası hayıtını kaybetti.

Uluğ’nun sağlık kontrollerinde yaptırdığı anjiyo neticesinde dört damarının da tıkalı olduğu ve By Pass ameliyatına alındığı belirtilirken başarılı geçen ameliyat sonrasında fenalaşarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

Aile yakınlarından edinilen bilgiye göre Uluğ’nun cenazesi bu akşam saatlerinde adaya getirilip, yarın Lefkoşa Kabristanlığı’na defnedilecek.

Uluğ’nun Kooperatif Merkez Bankası emeklisi olduğu ve emekliliğinin ardından İstanbul’da yaşamaya başladığı öğrenildi.

Uluğ, iki çocuk, üç de torun sahibiydi…