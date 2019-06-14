Alev Adil’in “Olay Yeri” Sergisi 17 Haziran’da  

Alev Adil’in multimedya sergisi “Olay Yeri”, bir suç mahalinin, gerçek ve sanal dokularla yeniden canlandırılmasından oluşuyor. “Olay Yeri”, bir sanat galerisi olan ARUCAD Art Space’in içinde geçiyor; böylelikle izleyici suçun sanat adına yapıldığı, bir sanat suçu olduğu çıkarımını yapabiliyor.

Adil, kolajlarını farklı medyaların, pikselasyon estetiği ve dijital gözetlemenin görüntü içinde görüntü illüzyonuyla dijital bozulmasından, kartpostal, sokak sanatı ve büyülü peri masalı aynalarına kadar uzanan görsel repertuvarla bir araya getiriyor. Görüntüler, savaş suçları, gönül suçları, mitsel ve modern suçlar gibi hikâyeler anlatıyor.

“Olay Yeri”, kişisel olduğu kadar kavramsal bir proje olarak da sunuluyor. Sanatçı izleyiciyi yaşamının parçaları ve anları olarak topladığı nesneleri ve görüntüleri sorgulamaya, otobiyografi olarak okumaya davet ediyor.

1 Temmuz 2019’a kadar devam edecek sergi hafta içi her gün 13.30-17.30, Cumartesi günleri 10.00-13.30 saatleri arasında Lefkoşa Saray Otel arkasındaki Müftü Raci Efendi Sokak’ta bulunan ARUCAD’ın etkinlik mekânı Art Space’te ziyaret edilebilir.

Alev Adil Kimdir?

Alev Adil, şair ve performans sanatçısıdır. Central Saint Martins, University of the Arts London’da Multimedia Poetics ve Expanded Life Writing konularında doktorasını tamamlamıştır. Finlandiya’dan Azerbaycan’a uzanan uluslararası platformlarda performanslar yapmış ve sergiler açmıştır.