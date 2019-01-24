“Aldığım maaş ilaçlara gidiyor”

Devrim DEMİR

Uzun süredir kalp nakli bekleyen 20-25 kişiden biri olan 66 yaşındaki Galip Kemal Galipoğlu, bugünlerde 10 yıldır mücadele ettiği kalp yetmezliğinin yanı sıra ‘ilaç sıkıntısı’ da çekiyor...

Hayati önem taşımakta olan kullandığı ‘Oneptus 24/26’ isimli ilaç maliyetinden dolayı Türkiye’de listeden çıkarıldığı için artık bu hapı temin edemiyor.

YENİDÜZEN’e konuşan Galipoğlu, aldığı emekli maaşının büyük kısmını kullandığı ilaçlara verdiğini, kendisi gibi bu ilacı kullanan hastaların büyük sıkıntı içinde olduğunu anlattı.

Sigorta artık karşılamıyor

Türkiye’de SGK geri ödeme listesinden Ocak ayının ilk günlerinde çıkarılan ‘Oneptus’ ilacı, listeden çıkarılmadan burada Sigorta kartları ile karşılayarak alan bir çok kalp hastası artık bu durumdan faydalanamıyor. Oldukça pahalı olan bu ilacı temin etmek ise kalp hastalrını düşündürüyor.

Paketi 600 TL

12 Ocak tarihinde ilacın kaldırıldığını ifade eden Galipoğlu, ayda sadece 600 TL bu ilaca verdiğini kaydetti.

Uzun bir süredir kalp nakli için bekleyen ve hayatının büyük bir bölümünü hastanede geçirdiğini kaydeden Galipoğlu, “Bu ilacın bizim için hayati önemi çok yüksek. Yaklaşık 4 aydır nakil listesinde, kalp nakli bekliyorum. Maaşım zaten belli şimdi hepsi ilaçlara gidiyor ve çok zor durumda kalıyorum” dedi.

“Bakanlığın bilgisinde”

YENİDÜZEN’e konuşan Galip Kemal Galipoğlu, “Doktorumuz bize gereken yardımı ve ilgiyi gösteriyor. Aldığım maaşla bu ilacı karşılamam mümkün değildir, doktorumuz gereken bilgiyi Sağlık Bakanlığı’na aktardı.”

Birtan: Bakanlık bu konu için çalışıyor

Konuyla ilgili YENİDÜZEN’e bilgi veren Başhekim Yardımcısı Hasan Birtan, Sağlık Bakanlığı’nın bilgisinde olduğunu, konu üzerinde çalışmaların sürdüğünü ve hastaların mağduriyetinin giderilmesi için çalışma başlatıldığını ifade etti.

Gökyiğit: Kurul kapsamına girmesi bekleniyor

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Dr. Ayşe Gökyiğit, Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantıda konunun gündem de olduğunu kaydetti.

Gökyiğit, kuruşa girmesi gereken başka ilaçların da olduğunu ifade ederek, yapılacak olan ilk kurul toplantısında ‘Oneptus’ ilacın yeniden değerlendirilerek yeniden kurul kapsamına girmesini beklediklerini kaydetti.