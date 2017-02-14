K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında lig lideri Yenicami konuk ettiği Türk Ocağı’nın 4-1’lik skorla mağlup ederken, karşılaşmanın ikinci yarısında Yenicami teknik heyetinin yapmış olduğu davranış konuşulmaya devam ediyor.

Değişiklik hakkı biten Türk Ocağı’na karşılık Yenicami’nin bir oyuncuyu kenara alarak maçı 10’a 10 tamamlamasına spor kamuoyunda destek verenlerin yanı sıra böyle bir davranışa gerek olmadığını belirtenler de oldu. Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada “Bunu takdir edilmek için yapmadım. Aldığım eğitim, kulübümün felsefesi bunu gerektirdi” dedi.

Devecioğlu: “Misyon ve vizyonumuzda bu var”

“Aldığım eğitim ve kulübümün felsefesi her zaman Fair-Play’i odak noktası olarak ön planda tutar” diyen Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu, “Kulübümün kültürel yapısı bunu yapmaya yöneltti. Misyon ve vizyonumuzda bu vardır” dedi. Maçın o anında dudağından sakatlanarak oyun alanı kenarına çıkan Bilal’e ilk yardım teklif ettiklerini, onun da hastaneye gitmek istemesinden sonra Bilal’in ciddi sakatlığını görünce bu hareketi yapmak istediğini söyleyen Devecioğlu, “Tansel’e rakiple eşit şartlarda mücadele için bana yardımcı olur musun dedim. O da kabul etti. Bilal’in ciddi sakatlanması da beni etkiledi. Antrenörlük hayatımda bunu daha önce 3-4 defa yaptım” ifadelerini kullandı.

“Daha önce de yaptım, ilk kez basın yansıdı”

Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu “Serdarlı’da teknik direktör olarak görev yaptığımda Değirmenlik ile oynadığımız kupa karşılaşmasında da aynı olay yaşanmıştı” diyerek o maçta da bir oyuncuyu saha kenarına aldığını belirtti. “Yenicami’de U15’te de, A2 liglerinde de, her yaş kategorisinde bu tarz olaylar oldu” şeklinde sözlerini sürdüren Devecioğlu, “Ancak ilk kez basına yansıdığı için bu kadar tartışıldı” şeklinde konuşuldu.

Ne olmuştu?

Maçın 66’ncı dakasında Türk Ocağı’ndan Bilal Ceylan’ın aldığı darbe sonucunda dudağında açılma yaşanırken oyuncu değişiklik hakkı tamamlanan konuk ekip karşılaşmaya 10 kişi devam etmek zorunda kalmıştı. Bu gelişme üzerine Yenicami 3-1 önde götürdüğü karşılaşmada Tansel Ekingen’i saha kenarına alarak karşılaşmayı eşit futbolcu sayısı ile tamamladı. Maçın 90 dakikası 4-1 Yenicami üstünlüğü ile sonlandı.

Türkiye’de örneği var

Yaşanan olayın bir benzeri daha önce Türkiye’de gerçekleşti. Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan U21 Ligi mücadelesinde Beşiktaş 3-0 önde olduğu maçta Fenerbahçe, 3 oyuncu değişikliği hakkını kullandıktan sonra yaşanan sakatlıkla zorunlu olarak 10 kişi kaldı. Beşiktaş teknik direktörü Yasin Sülün de 74’üncü dakikada 2 değişiklik hakkı varken bu haklarını kullanmadan bir oyuncuyu kenara alarak maçın eşit sayıda oyuncu ile tamamlanmasını sağladı. Aynı şekilde Fenerbahçe U15 takımı 2012 yılında 1-1 devam eden Eskişehirspor maçında aynı davranışı sergilemiş, sarı lacivertliler “Dünya Gençlik Fair Play Ödülü”ne layık görülmüştü. O maçı Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.