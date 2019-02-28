Aldemir 2 yıl hapis yatacak

Lefkoşa’da 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile yakalanan ve uyuşturucu sattığı belirlenen Hakan Aldemir, 2 yıl hapis cezası aldı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın bugünkü karar oturumunda, Başsavcılık adına Savcı Attila Enver Etkin ve sanıkların avukatları hazır bulundu. Duruşmanın kararını okuyan Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi, uyuşturucu suçlarının arttığına ve toplum sağlığını tehdit eden suçlardan olduğuna değindi. Ulunay, sanığın ticari amaçlı ve şahsı kullanım miktarının çok üzerinde yani 56 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi tasarruf etmesini etmesini aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Ulunay, bu tür suçları işleyenlere ve işleme eğilimi içinde olan kişilere karşı, kamu yararı gereği caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Ulunay, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinerek oybirliği ile 2 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı. Ulunay, sanık Hakan Aldemir’den 3 gram ağırlığında uyuşturucu maddeyi satın alan V. B’nin ise bir buçuk yıl denetimli serbestlik yasasından faydalanmasına emir verdiklerini belirtti.