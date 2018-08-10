Albayrak'tan Türkiye'nin yeni ekonomik modeli

TC Maliye Bakanı Albayrak: “Ekonomideki tablo makro göstergelere göre makul değil”



TÜRKİYE'nin "Yeni ekonomi modeli" TC Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklandı.

Albayrak, ‘Yeni Ekonomi Modeli Tanıtım Toplantısı’nda konuştu, “Ekonomideki tablo makro göstergelere göre makul değil” dedi.

Albayrak’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Gerek para gerek maliye politikalarının tek bir şapkada birleşmesiyle ve bu birleşmeye dayalı yapacağımız ahlaklı ve liyakatli şemsiyesini bir arada taşıyan yönetim kademesiyle çok daha etkin ve güçlü bir bakanlık olacak.

İlk günden beri yaptığımız attığımız adımlarla ve ekonomik vizyonumuzla birlikte ve sislerle birlikte yolumuza devam edeceğiz. Tüm paydaşlar üzerinde ulusal ve uluslararası tüm paydaşların da içinde olduğu her bir adımı ince ince döşeyerek aksiyon alacak.

Eylül ayında açıklayacağımız OVP (Güzel bir isim arıyoruz), bu programın detayları çok hızlı bir şekilde ortaya çıkacak. En önemli adımlardan bir tanesi kararlı bir yaklaşım olması. Yeni model olarak ortaya çıkan bu bakanlığın koordinasyonunda çok daha kararlı ve güçlü emin adımlarla yeni bir dönem başlayacak. Türkiye bir üst lige çıkmak zorundaysa bazı şeyleri değiştirmesi lazım.

Ekonomideki tablo makro göstergelere göre makul değil. Yeni yaklaşımın en önemli adımlarından biri kararlı bir yaklaşım olması. Bugüne kadar kararsız mıydık, hayır.

Her gün yeni dinamiklerin şekillendiği bir süreçten geçiyoruz Bu manada çok daha sağlam bir temeli olacak. Bir diğer ayağı sürdürülebilir olacak. Berat Albayrak olsa da olmasa da dizayn ettiğimiz bu sistemin sürdürülebilir olması lazım. Bir sektöre, bir kişiye dayalı, hayır. En önemlisi katılımcı olacak. 81 milyon Türkiye büyük bir hedefe kitlenmişken 81 milyon katılımcı olacak. Mesele stratejik bir akılla yaklaşmaktan geçiyor.

Para politikalarının tam bağımsızlığı sağlanacak, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı kritik esastır.

Özellikle bankacılık kesimi başta olmak üzere finansal sektörün güçlü yapısının korunması ve yapısında da finansal istikrar önceliklerimizdendir.

Kamuda tasarruf tedbirlerine başladık, tasarrufu yıl sonu rakamlarında göreceksiniz. Enflasyon mu büyüme mi? Hem enflasyonla mücadele hem de sağlıklı büyüme. Türkiye zaten üretim ötesinde nüfusuyla büyüyen bir ülke. Üretim odaklı büyümeyi destekleyerek büyümeyi de sağlam dönüştürürse Türkiye’yi kimse tutamaz

Cari açığın düşürülmesi herkesin hayali. Stratejik adımların atıldığı önemli bir dönem olacak. Bununla birlikte sermaye piyasalarını derinleştirecek çok önemli 2 yıl olacak. Yeni dönemde sağlıklı büyümenin elzem olduğu bir süreç. Enflasyon mu büyüme mi? Birbirine alternatif değil bu. İstikrarlı bir büyüme hedefimiz. Katma değeri yüksek sektörler, teknolojik ürün üretimini ortaya koyacağımız sektörler. Bu dönemdeki OVP, 61’i çizip 62 yazalım olmayacak.

Vergi sistemi ile ilgili ciddi dönüşüm süreci olacak. İstediğimiz Türkiye’nin mevsimsel değil, istikrarlı bir şekilde sağlanan bu büyümeyi toplumsal açıdan çok daha önemli faza taşıyacağız. 2002’den bu yana ekonomik refahı üst düzeye taşıdık. Ama bir üste daha taşımalıyız. Daha adaletli bir paylaşım sağlamalıyız. Daha adil bir vergi sistemi ortaya çıkacak.

Hazinenin iki aylık borç çevirme oranı yüzde 110 oldu. 100 günlük eylem planı 2018 bütçesi içinde çözülecek. Hedef hazine borçlanmasını yıl sonu yüzde 100’e çekmek. Sadeleştireceğimiz vergi sistemiyle ilgili maliyede çok ciddi bir değişim süreci yaşanacak.Üst finansal regülasyon otoritesini getireceğiz. Bireysel emeklilik için önemli adımlar atacağız. Finansal sektöre çok kaliteli 2 tane kurumsal dönüşüm. Emlak Bankası’nı uzmanlık alanı olduğu sektörde daha da büyütecek bir yapılanma.”