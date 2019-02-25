Albayrak, “Varla Yok Arası” isimli kitabını Akıncı'ya takdim etti
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şair-yazar Dr. Arif Albayrak’ı kabul etti.
A+A-
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şair-yazar Dr. Arif Albayrak’ı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Albayrak, görüşmede, rubailerden oluşan ve 12’nci kitabı olan “Varla Yok Arası” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim etti.
Bu haber toplam 56 defa okunmuştur
Etiketler : akıncı, kitpa, arif albayrak
Önceki ve Sonraki Haberler