Albayrak, “Varla Yok Arası” isimli kitabını Akıncı'ya takdim etti

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, şair-yazar Dr. Arif Albayrak’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Albayrak, görüşmede, rubailerden oluşan ve 12’nci kitabı olan “Varla Yok Arası” isimli kitabını Cumhurbaşkanı Akıncı’ya takdim etti.