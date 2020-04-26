Alayköy’de fuhuşa baskın

Alayköy’de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme birimine bağlı polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda fuhuşa teşvik suçunu işledikleri tespit edilen zanlılar A.O., ve H.G., tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ilgili olarak şahadet veren polis memuru Halil İbrahim Genç olayla ilgili bulguları aktardı.

Genç, zanlıların ‘Fuhuşa Teşvik ve Yasal Emre İtaatsizlik’ suçlarına methaldar olduğunu belirterek, Narkotik polisinin yaptığı operasyon sonucunda tespit edildiklerini bildirdi.

Bin TL’ye anlaştılar…

Polis, zanlı A.O.’nun Playboy adlı gece kulübünde garson olarak çalıştığını belirterek, söz konusu zanlının 26 Nisan 2020 tarihinde, 00.50 raddelerinde konsomatris A.K. ile para karşılığında cinsel ilişkiye girmek için M.O., isimli şahıs ile bin TL karşılığında anlaştığını ve bu yönde söz konusu gece kulübünde garson olarak çalışan zanlı H.G.’ye talimat verdiğini belirtti. Polis memuru Genç, bu yolla A.O., ile A.K’nin cinsel ilişkide bulunmasının sağlandığını ifade etti.

Bakanlar Kurulu kararına uymadılar…

Polis memuru Genç, zanlıların ayni zamanda Bakanlar Kurulu tarafından verilen işletmelerin kapalı tutulması kararına uymadıklarını da söyleyerek, suç islediklerini belirtti.

Genç, mesele ile ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve zanlıların çalışma izinlerinin bulunduğunu anlatarak, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Şerife Katip, zanlıların ileride görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.