Alayköy'de dolu dolu festival

Alayköy Belediyesi'nin düzenlediği 9.Tahıl Festivali geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşti. Cuma günü başlayan festivalde halk dansları, modern dans ve çeşitli animasyonlar çok beğenilirken, canlı soğuk heykeller, Mustafa Tozakı kalemiyle ücretsiz portre ve karikatür çizimi, Make-Up Artist Sahavet Aslan fırçasıyla ücretsiz Makyaj sanatı başarı ile gerçekleşti.Her üç etkinlikte büyük ilgi gördü.

Yurtdışı bağlantılarını Final Organizasyon direktörü Yıltan Tozakı'nın yaptığı festivalde Yetenek Sizsiniz finalisti Enver Ertaş'ın güldüren ve düşündüren şovları hayretler uyandırdı.

Festivalin ilk gecesinde efsane grup Kurtalan Ekspres, ikinci gecesinde Türkiye'nin ünlü gruplarından Zakkum, final gecesinde ise yerli sanatçılarımızdan Basri Can ve Nigar Muradova sahne aldı. Birbirinden renkli gecelerin yaşandığı festivalde tüm konserler çok beğenilirken bol bol alkış aldı. Alayköy Belediye Başkanı Hulusi Manisoy final gecesinde yaptığı konuşmada festivali her yıl geliştirmeyi düşündüklerini ve bunu bu yıl başardıklarını gelecek yıl için hedeflerinin yine aynı olacağını belirtirken tüm emeği geçenlere ve katılımcılara teşekkür etti.