Alayköy ve Bostancı 5 Kg yağış
Meteoroloji Dairesi, Alayköy ve Bostancı’da metrekarede 5 kilogram yağış kaydedildiğini açıkladı.
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Meteoroloji Dairesi, Alayköy ve Bostancı’da metrekarede 5 kilogram yağış kaydedildiğini açıkladı.
Dairenin verilerine göre, dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00 saatleri arasındaki 24 saatte Beylerbeyi, Gaziveren ve Mağusa’da 4; Çayönü, Lefkoşa, Beyarmudu, Değirmenlik, Güzelyurt, Salamis ve Kalkanlı’da metrekarede 3 kilogram yağış kaydedildi.
Diğer bölgelerde, 0 ile 2 kilogram arasında yağış ölçüldüğü belirtildi.
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