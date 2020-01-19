Alayköy ve Bostancı 5 Kg yağış

Meteoroloji Dairesi, Alayköy ve Bostancı’da metrekarede 5 kilogram yağış kaydedildiğini açıkladı.

Dairenin verilerine göre, dün sabah 08.00 ile bugün sabah 08.00 saatleri arasındaki 24 saatte Beylerbeyi, Gaziveren ve Mağusa’da 4; Çayönü, Lefkoşa, Beyarmudu, Değirmenlik, Güzelyurt, Salamis ve Kalkanlı’da metrekarede 3 kilogram yağış kaydedildi.

Diğer bölgelerde, 0 ile 2 kilogram arasında yağış ölçüldüğü belirtildi.