Alayköy-Türkeli kavşağı yakınlarında yangın

Alayköy -Türkeli kavşağının güney batı kısmındaki arazide dün 16:45 sıralarında henüz tespit edilemeyen sebepten meydana gelen yangında, ilk tespitlere göre yaklaşık 40 dönümlük arazi içerisinde bulunan makilik alan, dere yatağı, anız ve büyük ve küçük çam ağaçları, akasya ağaçları yandı.

Polis, itfaiye, Orman Dairesi ve Sivil Savunma ekipleri ile askeri personelin müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. (tak)

Fotoğraflar: Nazım SADRAZAM