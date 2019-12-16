Alayköy Kermiya yolunda korkutan kaza

Alayköy-Kermiya yolunda bu sabah meydana gelen kaza yürekleri ağıza getirdi. Kullanımındaki araç ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü anayolda takla atarak durabildi. Sürücünün hastaneye kaldırıldığı bilgisi edinilirken, polis henüz kaza ile ilgili açıklama yapmadı.

Ayrıntılar gelecek...

Fotoğraf: Perihan ERASLAN