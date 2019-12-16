Alayköy Kermiya yolunda korkutan kaza
Alayköy-Kermiya yolunda ismi henüz tespit edilemeyen sürücü kullanımındaki araç ile takla attı. Polis henüz olay yerine ulaşmadı
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Alayköy-Kermiya yolunda bu sabah meydana gelen kaza yürekleri ağıza getirdi. Kullanımındaki araç ile direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü anayolda takla atarak durabildi. Sürücünün hastaneye kaldırıldığı bilgisi edinilirken, polis henüz kaza ile ilgili açıklama yapmadı.
Ayrıntılar gelecek...
Fotoğraf: Perihan ERASLAN
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Etiketler : kaza, alayköy, Kermiya yolu
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