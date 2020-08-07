Alayköy çevre yolunun Güzelyurt istikametine olan kısmı, trafik akışına kapatıldı

Polis, Alayköy çevre yolunun Güzelyurt istikametine olan kısmının, bakım ve onarım çalışmaları nedeni ile trafik akışına kapatıldığını duyurdu.

Polis Basın Subaylığı açıklamasında, yolu kullanacak sürücülerin alternatif yolları kullanımları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.