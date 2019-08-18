UBP- HP Hükümeti, ‘hizmetlerine ihtiyaç duyulduğundan’, geçmişte iki dönem UBP, bir dönem de DP- UG Milletvekili olarak seçilen Hüseyin Avkıran Alanlı’yı ‘sözleşmeli’ olarak Eğitim Bakanlığı’na istihdam etti.

En son 28 Temmuz 2013 Erken Genel Seçimleri’nde DP-UG’den İskele milletvekili seçilerek, VIII’inci Dönem 4’üncü Yasama Yılında Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı görevi de yürüten Alanlı, 2018 seçimlerinde aday olmamıştı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren UBP- HP Hükümeti Bakanlar Kurulu’nun 15 Ağustos tarihli kararına göre Alanlı, Eğitim Bakanlığı’na bağlı Talim ve Terbiye Dairesi bünyesinde başlatılan eğitim ile ilgili mevzuat çalışmalarında hizmetleri ve deneyimlerine ihtiyaç duyulması nedeniyle, ‘sözleşmeli personel’ olarak istihdam edildi.

Alanlı’nın ‘meziyetleri’ de Bakanlar Kurulu kararında…

Bakanlar Kurulu kararında, Hüseyin Avkıran Alanlı’nın ‘meziyetleri’ de sıralandı, Meclis’te üyesi olduğu komiteler bile yazıldı.

Karara göre; Alanlı, Atatürk Öğretmen Akademisi’nden mezun olduktan sonra uzun yıllar milletvekilliği ve Cumhuriyet Meclisi Başkan yardımcılığı yaptı.

Avrupa Birliği Uyum Yasa Tasarılarını Görüşmek üzere Oluşturulan Geçici ve Özel Komite’de, Anayasa, Cumhuriyet Meclisi İç Tüzüğü, Siyasal Partiler Yasası ile Seçim ve Halk Oylaması Yasası değişikliklerini Hazırlamak ve Görüşmek üzere Oluşturulan Geçici Komite’de, Kuzey Kıbrıs Eğitim Vakfı ve DAÜ Kuruluş Yasa Tasarıları’nı Görüşmek Üzere Oluşturulan Geçici Komite’de, Uyuşturucu Bağımlıları ve Kullanıcılarıyla ilgili Yasa Önerisi Hakkında Oluşturulan Geçici Komite’de ayrıca, KTHY, Digitech İletişim LTD. ve K.T Kooperatif Merkez Bankası Hakkında Oluşturulan Meclis Araştırma Komiteleri’nde Üye olarak çalıştı.

Alanlı’nın tüm deneyimleri ve hizmetine ihtiyaç duyan UBP- HP Hükümeti Bakanlar Kurulu, Hüseyin Avkıran Alanlı’yı ‘sözleşmeli’ olarak Eğitim Bakanlığı’na istihdam etti.