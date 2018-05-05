Alaniçi ve Levent şampiyon

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından düzenlenen ilkokullu Küçükler Atletizm Final Yarışları’nın son günü dün Atatürk Stadı’nda gerçekleştirildi. İki gün süren final yarışları sonunda kızlarda Alaniçi İlkokulu, erkeklerde Levent Primary İlkokulu şampiyon olma başarısı gösterdi. Kızlarda 23 Nisan İlkokulu ikinci olurken, Özgürlük İlkokulu üçüncü olarak finalleri tamamladı. Erkeklerde de 23 Nisan İlkokulu ikinci olurken, Akova Yıldırım İlkokulu üçüncü olarak kürsüde yer aldı.