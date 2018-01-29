YENİDÜZEN ADVERTORIAL

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Alan adı, sitenizin erişilebilir olması için kullanılan, ip adresine entegre edilmiş alfa-numerik karakterlerden oluşan kelime veya cümledir. Sitenize ulaşmak isteyenler, adres çubuğuna bu ismi yazabilecekleri gibi, arama motorunda isminizi de aratabilirler. Elbette isminizin arama motorunda görünmesi ile başlayan süreç, seo işlemlerini doğrudan etkiler. Pek çok kullanıcı domain sorgulama işlemi yaparken, arama sonuçlarında listelenme kaygısından çok, firma isminin öne çıkması amacıyla araştırma yapar ancak, uzun vadede işinizle ilgili arama kelimelerinde öne çıkabilmek için alan adındaki kelimeler büyük öneme sahiptir. Bu nedenle alan adı sorgulama yaparken, sektörünüzle ilgili anahtar kelimelerden en az bir tanesini kullanmanız ve buna göre alan adı alma işlemini yapmanız faydanıza olacaktır.

Arama motorları, siteleri indekslerken, öncelikle metin içeriklerini dikkate alır. Sitenizle ilgili ilk tekst içeriği kuşkusuz alan adıdır. Örneğin; “Çok Güzel Limited Şirketi” olarak, mandıra hizmetleri veriyorsanız, alan adı sorgulama işlemini yaparken “Çok Güzel Mandıra” veya “Çok Güzel Süt Ürünleri” gibi tümcelerle domain sorgulama yapabilirsiniz. Eğer bu şekilde alan adı alma işlemi gerçekleştirirseniz, arama motoru, isminizle birlikte, “süt ürünleri” veya “mandıra” kelimelerine de sizin için arama sonuçlarında öncelik verecektir. Zira kullanıcılar, firmanızı ismi ile aratmayabilir. Örneğin, sizin satışını yaptığını ürünleri hiç tanımayan kullanıcılar elbette ürün ve hizmet isimleri ile arama yapacaktır. Bu durumda, sitenizin o arama işleminde yüksek görünürlüğe sahip olabilmesi için bu anahtar kelimelerinden en az birisini adresini bulundurması faydalı olacaktır.

Yalnız, domain sorgulama yaparken bu kriterden hareketle, bütün ürün ve hizmet gruplarınızı içeren çok uzun bir domain kullanmamanız gerekir. Zira alan adı sorgulama ve alan adı alma süreçlerinde uzun alan adları herhangi bir sorun çıkarmıyor olsalar da, arama motoru nezdinde çok uzun alan adları site değerini düşüren bir niteliktir. Mümkün olduğunca akılda kalıcı ve belirttiğimiz gibi şirketinizin ismi ve sektörünüzü içeren anahtar kelimeleri içeren alan adları kullanmalı ve site içeriğinizi tesis ederken, bu anahtar kelimelere uygun Seo işlemi uygulamalısınız. Bu şekilde seo sisteminiz daha verimli hale gelecektir.