Alagöz: “Zamana ihtiyacımız var”

Hüseyin KIRAL

Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi’nin açılış maçında YDÜ’ye mağlup olan Mapfree’nin koçu Kadri Alagöz, ilk maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yoğun bir idman programından yeni çıktıklarını belirten Alagöz, “Zamana ihtiyaçlarını olduğunu” söyledi.

YDÜ ile oynadıkları ve farklı mağlup oldukları sezonun açılış maçının kendileri için iyi bir tecrübe olduğuna değinen Alagöz, “Uzun oyuncumuz Aron Nwankwo’yu tabiri yerindeyse uçaktan alıp salonda maça çıkardık” açıklamasını yaptı.

Alagöz: “Bu karşılaşmada takımın eksik yönlerini gördük”

Alagöz yaptığı değerlendirmede, Ağustos ayından bugüne kadar takım kurmada yoğun bir idman ve hazırlık programı yaşadıklarını, yabancı uzun oyuncularının sakatlanması üzerine yeni arayışlar içine girdiklerini ve Aron Nwankwo’yu adaya getirdiklerini söyledi. Uzun oyuncu Aron’un takımla hiç idman yapmadığının altını çizen Alagöz, buna rağmen YDÜ karşısında takımında yer alan diğer iki yabancı oyuncu Jordan Bedford ile Tyrell Means’in 25’er sayı ile maçın en skorer oyuncuları olduğuna dikkat çekti. “Hücum ve savunma ribauntlarında biraz daha etkili olabilsek, bu maçtan galibiyetle ayrılan taraf benim takımım olurdu” açıklamasını yapan Kadri Alagöz, “Zaman her şeyin ilacıdır ve bizimde zamana ihtiyacımız var” dedi.

“Çalışarak başaracağız”

Yeni sezon için iyi ve yeni bir takım kurmaya çalıştıklarının altını çizen Mapfree koçu Kadri Alagöz, “Bu önemli karşılaşmada eksik yönlerimizi gördük, bu dakikadan sonra tüm çalışmalarımız bu yönde yoğunlaşacaktır” dedi. Alagöz, “Aron Nwankwo takıma yeni katıldı. Üç hafta sonra da yerli oyuncu Erdal Özirfanoğlu takıma katılması ile birlikte çok daha iyi bir takım olacağız” dedi. Diğer geride kalan oyuncularının da skora katkılarını sağlamak için çalışmaları bu yönde yoğunlaştıracaklarını belirten Alagöz, “Şampiyonluk hedefi ile çıktığımız bu yolda çalışarak başaracağız” eddi.