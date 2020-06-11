Alagadi’de 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi
Alagadi'de bugün denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
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Alagadi'de bugün denize giren 2 kişi boğulma tehlikesi geçirdi.
Polisin açıklamasına göre, saat 18.20 sıralarında Alagadi 2 bölgesinde denize giren Mehmet Karadeniz ile 22 yaşındaki Dahi Haphap, dalgalara kapıldı. Çevrede bulunanlar tarafından sudan çıkarılan 2 kişi, Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.
Soruşturma devam ediyor.
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