Alagadi plajından yaklaşık 200kg çöp toplandı

Brothers Team ve Bahçeli Gençlik, Yardımlaşma, Çevre ve Kültür Derneği, Alagadi plajından 191 kg deniz plastiğini temizledi.

Farklı bölgelerden gelen 50 kişi, 16:30’da buluşup iki saat boyunca çalışarak plajı tertemiz yaptı. Derneklerden yapılan ortak açıklamada “Bu sahilin durumunun önceki yıllara göre önemli ölçüde iyileştiğini söylemekten memnuniyet duyuyoruz” denildi.

Tam açıklama şu şekilde:

“Alagadi’nin temiz olmasının sebebi, KKTC Çevre Koruma Dairesinin düzenli temizlik yapmasından kaynaklanıyor. Birde plaj temizliği düzenli ve popüler bir sosyal etkinlik haline geliyor ve insanlar artık çöplerini plajda bırakmaktan daha çok kaçınıyor. Etkinliğimiz çok olumlu geçti ve üç derneğimiz için dayanışma içinde çalışmak ve daha fazla işbirliği hakkında konuşmak için büyük bir fırsattı. Bu arada, SPOT'un ortağı Enalia Physis, Softades plajından da benzer bir miktar temizledi. Etkinliklerin Hollanda Büyükelçiliği Turuncu Lale Fonu "Okyanus Plastiklerine Yönelik Birlikte Hareket Etme" projesi kapsamında beraber yapılması planlanmıştı. Ancak koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle ve adadaki plastik kirliliğinin temizlenmesindeki dayanışmamızı göstermek için aynı anda iki etkinlik planladık. Etkinlik ayrıca SPOT'un BeMed tarafından desteklenen projesi ve Exeter Üniversitesi doktora öğrencisi Ceren Barlas’ın tezine katkıda bulundu. Bu etkinliği başarıya ulaştıracak insan gücünü sağlayan Brothers Team ve Bahçeli Gençlik ve Kültür Grubu'na teşekkür ederiz.”