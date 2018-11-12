Alacak verecek meselesi karakolda bitti…

Tatlısu’da aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden Mustafa Şakir ile tartışan M.B., müşteki Şakir’e hem bıçak çekti hem de boğazını sıkarak ciddi şekilde darp etti. Müşteki Şakir’in şikayeti üzerine başlatılan tahkikat sonucunda önceki gün Mağusa’da tespit edilen zanlı M.B. tutuklandı. “Korkutmak maksadıyla bıçak taşıma”, “Tecavüzkar alet taşıma”, “Kasti hasar” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı M.B. aleyhine 2 günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Bıçak çekti, boğazını sıktı…

Meselenin tahkikat memuru, zanlı M.B.’nin, 8 Kasım 2018 tarihinde Tatlısu’da faaliyet gösteren bir market içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden Mustafa Şakir ile tartıştığını söyledi. Mustafa Şakir ile tartışan zanlının, tasarrufunda bulundurduğu 26.5 cm uzunluğundaki bıçağı müşteki Mustafa Şakir’e göstererek üzerine yürüdüğünü belirten tahkikat memuru, zanlı M.B.’nin müşteki Şakir’in tişörtünü çekip yırtmak suretiyle kasti hasar suçunu işlediğini, akabinde ise müştekinin boğazını sıkarak ciddi darp suçunu işlediğini açıkladı. Tahkikat memuru, zanlının 10 Kasım 2018 tarihinde Mağusa’da tespit edilerek tutuklandığını belirterek, zanlının gönüllü ifade verdiğini ve suçlarını kabul ettiğini açıkladı. Zanlı aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden tahkikat memuru, zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

2 gün tutuklu kalacak…

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Hasan Dağlı, zanlı M.B.’nin tahkikat maksatları bakımından 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.