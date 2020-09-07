Alacak verecek kavgası poliste bitti

Gönyeli’de D.O.I., ve Z.T.O.’nun saldırısına uğrayan ve kavga anında alkol şişesi ile D.O.I.’yı kulağından yaralayan İ.T.K., tutuklandı ve mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru İbrahim Toz, olguları aktardı.

Polis, 28 Ağustos tarihinde meydana gelen kavgada tutuklanan zanlı İ.T.K, aleyhindeki soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede öğrenci statüsünde olduğunu söyleyerek, mahkemenin göreceği uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.