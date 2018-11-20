“Alabildiğimiz kadar puan almaya çalışacağız”

K-Pet Birinci Lig’de son dört haftada elde ettiği 8 puanla çıkışını sürdüren Doğancı, ligde geçtiğimiz hafta zorlu Ozanköy deplasmanından galibiyetle ayrıldı. Doğancı Teknik Direktörü Haldun Oktay devre arasına kadar alabildikleri kadar puan almaya çalışacaklarını, sakatların durumu, oyuncuların performansına göre de bir veya iki takviye yapabileceklerini ifade etti.

Sezona hazırlık maçı yapmadan girdiklerini, hazırlık döneminde yapmaları gereken maçları ligde oynadıkları maçlarla yaptıklarını belirten Doğancı Teknik Direktörü Haldun Oktay, “Hatalarımızı ligde oynadığımız maçlarda görerek düzeltmeye çalışıyoruz. Ligin ilk 3 haftasında 14 gol yedik. Ancak geriye kalan haftalarda kalemizde sadece 2 gol gördük. Takım savunmasına büyük önem vererek çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

Oktay: “Şanssız sakatlıklar ideal 11’imizi etkiledi”

Alınan puanlara rağmen kendilerini üzen noktanın yaşanan sakatlıklar olduğunu belirten Doğancı Teknik Direktörü Haldun Oktay, “Yaşadığımız sakatlıklar darbeye dayalı sakatlıklar. Bunlar da ritmimizi bozuyor. Zaten lige geç başladık, handikapımız var. Şanssız sakatlıklar da ideal 11’imizi engelliyor” ifadelerini kullandı. Şu anda beş eksikleri olduğunu, bu hafta Semih Çağlar’ın da kırmızı karttan dolayı takımda yer alamayacağını belirten Oktay, “Bunlar bizim için büyük olumsuzluklar ama şu anki konumumuzdan memnunuz. Bizim için ligde bu noktalarda kalabilmek önemli” dedi.

“Bir veya iki takviye yapabiliriz”

Ligin uzun bir maraton olduğunu ve daha çok maç oynanacağını hatırlatan Oktay, “Birinci Lig çok zorlu bir lig. Kimin ne yapabileceği belli değil. Takımları performansı tamamen haftalara göre değişiyor. Rakibinizi gidip izleseniz bile bir hafta sonra farklı performanslar olabiliyor” dedi. Çok zor şartlarda sezona hazırlandıklarını belirten Haldun Oktay, “Mütevazi bir kadromuz var. Kalan maçlarda sakatlıklardan çok çektik. İlk yarı sonuna kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplayacağız. Sakatların iyileşme süreci, artı performansa göre diğer oyuncuların durumlarına göre bir veya iki takviye yapabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Doğancı’ya bir heyecan kattığımızı düşünüyorum”

Doğancı’nın sahasının yıllardır çok büyük bir su probleminin olduğunu ve kötü bir zemininin olduğunu belirten Haldun Oktay, “ligin ilk 8 haftasında antrenmanlarımızı dış sahalarda yaptık. Sahayı bakıma aldık. Bu bizi çok zorladı. Bu zor süreci mümkün olduğu kadar az hasarla atlatmaya çalıştık. Doğancı’ya bir heyecan kattığımızı düşünüyorum. Çünkü aldığımız olumlu sonuçlarla beraber Doğancı’da futbol konuşulmaya başlandı” şeklinde konuştu.