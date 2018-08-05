Akyulaf: “Keyifli çalışıyoruz”

K-Pet Süper Lig’in Girne bölgesi ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’da çalışmaların temposu günden güne artıyor. 15 Ağustos itibarı ile hazırlık maçlarına başlayacak olan Alsancak ekibi, 23-30 Ağustos tarihlerinde İzmit Kartepe’de sezon öncesi hazırlık kampı gerçekleştirecek.

Akyulaf: “Futbolcularımız gayet istekli”

Yenidüzen’e açıklamalarda bulunan Merit Alsancak Yeşilova Teknik Direktörü Erdinç Akyulaf, çalışmaların gayet iyi gittiğini belirterek “Keyifli çalışıyoruz” dedi. Kartepe’de yapacakları kampta 3 hazırlık maçı oynamayı planladıklarını aktaran Ayulaf, “Tempo yavaş yavaş artıyor. Anaerobik ortama giriyoruz. Futbolcularımız gayet istekli” açıklamasını yaptı.

Yabancılar

Geçtiğimiz sezona göre kadronun genelini koruduklarını, güzel takviyeler yaptıklarını belirten Erdinç Akyulaf, “Yeni transferlerin uyum süreci olacak ama onlar da takımla hemen kaynaştılar” dedi. “Umarım bu yıl güzel işler yapacağız” diyen Akyulaf, ilk günden itibaren Binya, Adeleke ve Billy Mehmet’in takımla beraber çalıştığını, Lua Lua’nın da kısa süre içerisinde takıma katılmasını beklediklerini ifade etti.

“Memduh’un aramıza katılmasını bekliyoruz”

Takımdan ayrılan oyuncuların olduğunu, geçtiğimiz yıl takımda görev yapan Memduh’un takımla birlikte çalışmalara başladığını ancak bir problemi olduğu için şu anda çalışmalarda yer almadığını belirten Ayulaf, oyuncunun sorununu hallederek kısa süre içerisinde aralarına katılmasını beklediklerini belirtti. Takımdan ayrılan Talat, Cevdet gibi oyuncuların olduğunu, kaleci Kemal Molla’nın Binatlı’ya verildiğini hatırlatan Akyulaf yeni sezonla ilgili olarak “Umarım geçtiğimiz yıldan daha iyi bir derece elde edeceğiz” dedi.