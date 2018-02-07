Akyerli unutulmadı

Haydarpaşa Ticaret Lisesi’nde uzun yıllar öğretmenlik ve müdürlük görevi yapan, ÖYAK kurucularından Mehmet Akyerli, ölümünün üçüncü yılında anısına düzenlenen futbol turnuvası ile anıldı. Mehmet Bolkan’ın organizasyonunda gerçekleşen Mehmet Akyerli Anısına 3. Minikler (U11) Futbol Turnuvası dün Yusuf Kaptan Sahası’nda Yenicami, Gönyeli, Küçük Kaymaklı ve Doğan Türk Birliği’nin katılımı ile gerçekleştirildi. Turnuvada Doğan Türk Birliği şampiyon oldu.

Şampiyon Doğan Türk Birliği

Turnuvanın yarı final maçlarında Doğan Türk Birliği, Küçük Kaymaklı’yı 2-1 yenerek ilk finalist olurken, Yenicami ile Gönyeli arasında normal süresi 0-0 eşitlikle sonuçlanan maçta penaltı atışları ile rakibine 6-5’lik üstünlük kuran Yenicami diğer finalist oldu. Final maçı öncesi Gönyeli ile Küçük Kaymaklı arasında oynanan üçüncülük maçında Gönyeli 3-0’lık skorla galip gelerek organizasyonu üçüncü tamamladı. Final maçında ise Yenicami’ye 1-0’lık skorla üstünlük kuran Doğan Türk Birliği şampiyon oldu. Maçların ardından düzenlenen ödül töreninde takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi. Organizasyon toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı.