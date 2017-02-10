Akyerli Turnuvası’nda şampiyon Kaymaklı

Özelde futbola, genelde ise Kıbrıs Türk sporuna çok büyük katkılar yapan Merhum Mehmet Akyerli anısına ikinci kez düzenlenen U15 Futbol Turnuvası’nda şampiyon Küçük Kaymaklı oldu. Dün oynanan karşılaşmalarda final maçında rakibi GAÜ Çetinkaya’yı mağlup eden Küçük Kaymaklı kupayı müzesine götüren taraf oldu. Tek maç eliminasyon sistemine göre oynanan turnuvada Küçük Kaymaklı ve GAÜ Çetinkaya’nın yanı sıra Yenicami ve Gönyeli takımları da yer aldı.

Organizasyonun sorumlusu Haydarpaşa Ticaret Lisesi öğretmenlerinden, Türk Ocağı teknik direktörü Mehmet Bolkan, Mehmet Akyerli’nin çok değerli birisi olduğunu ve birçok spor insanının üzerinde dokunuşları olduğunu söyledi. Merhumu her zaman babası gibi gördüğünü ve kendisi için çok değerli olduğunu kaydeden Bolkan, “Bu turnuvayı bu yıl ikinci kez düzenliyoruz, bundan sonra da devam edecek. Ben katkı koyan başta KTFF ve ÖYAK olmak üzere herkese çok teşekkür ederim.”dedi.

Turnuva sonunda katılan takımlara ve sporculara ödüllerini KTFF Başkanı Hasan Sertoğlu, Milletvekili Ersin Tatar, spor yazarları ve merhum Mehmet Akyerli’nin ailesi takdim etti.

Fotoğraflar: Eren ŞİŞİK