Akü hırsızları cezaevine gitti

Lefkoşa’da meydana gelen Akü hırsızlığı ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar H.A., ve F.G., tutukluluk talebiyle Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarıldılar.

Polis memuru Mustafa Sensev, zanlıların ‘Sirkat’ suçundan methaldar olduğunu söyledi.

Polis, Lefkoşa'da Organize Sanayi Bölgesi’nde işletmeciliğini Sıtkı Öztekin’in yaptığı Kulcem Garaj isimli işletmede tamirat maksatlı kilitsiz halde park edilmiş Toyota Corolla, Mitsubishi Canter, İsuzu Elf van ve Ford transit marka araçların toplamda 2 bin 600 TL değerindeki 4 adet akünün çalındığını belirtti.

Polis, zanlıların aynı gün Lefkoşa'da tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlıların mesele ile ilgili olarak gönüllü ifade vererek suçlarını kabul ettiğini belirtti.

Polis, ayni gün 4 adet sirkat edilen akünün H.A.’nın tasarrufunda bulunmuş olup emare olarak zapt edildiğini anlatı.

Polis, H.A.’nın çalışma izinli olduğunu, zanlı F.G.’nin 11.08.2020 tarihinde KKTC'ye 30 günlük vize ile giriş yaptığını söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla yasal statülerini de dikkate alarak, 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemelerine emir verdi.