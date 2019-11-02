Akü hırsızı 15 ay hapis yatacak

Devrim DEMİR

Ercan Havaalanı yolu üzerindeki park halindeki araçların akülerini çalmak suçundan yargılanan Haluk Kasap 15 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Lefkoşa Ceza Mahkemesinde yargılanan Kasap, yargılandığı 9 davadan suçlu bulundu.

Yargıç Temay Sağer, kararında sanık Haluk Kasap’ın 4 ay süreyle birçok aracın aküsünü çalarak 9 kişiyi mağdur ettiğine dikkati çekti.

Kasap’ın sirkat ettiği akülerin bir kısmının bulunduğuna, bir kısmının ise bulunamadığına değinen Sağer, sanığın 2018 yılında benzer suçtan mahkûmiyeti olduğuna dikkati çekerek bunun kararda “ağırlaştırıcı sebep” olduğuna vurgu yaptı.