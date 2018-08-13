Akü çaldığı iddiası ile tutuklandı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Demirhan polis karakolunda görevli polis memuru Kozal Depreli olayla ilgili bulguları aktardı. Depreli, 11 Ağustos 2018 tarihinde, saat 07.15’de H.K’nın Haspolat’da, Haspolat çemberinin yanında bulunan toprak alan içerisinde park halinde bir araçtan akü çaldığının belirlendiğini kaydetti. Polis, zanlının kullanımındaki araçta iki adet akü bulunduğunu ve izahat istendiğinde konu aküyü M.O isimli bir şahıstan aldığını söylediğini ve bunun teyit edilmesi gerektiğini belirtti.

Polis zanlının bölgedeki benzer faili meçhul olaylarla alakası olup, olmadığının araştırılacağına vurgu yaparak soruşturma maksatlı üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Murat Soytaç zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.