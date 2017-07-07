Şüpheli ölümü kamuoyunda infiale neden olan Anıl Aktunçlar’ın ‘PNOMOTORAKS’ (Akciğer sönmesi ve göğüs boşluğunda hava toplanması) nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Ayşe GÜLER

Geçirdiği ameliyat sırasında şüpheli şekilde hayatını kaybeden Anıl Aktunçlar’ın ölüm nedeninin ‘PNOMOTORAKS’ (Akciğer sönmesi ve göğüs boşluğunda hava toplanması) olduğu ortaya çıktı.

Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz tarafından Aktunçlar’a yapılan otopside konulan ‘ön bulgu’, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen resmi rapor sonrasında KESİNLEŞTİ.

Resmi rapor sonrasında Aktunçlar’ın ‘DOKTOR İHMALİ’ mi yoksa KOMPLİKASYON sonucu mu hayatını kaybettiği belli olacak.

Şüpheli ölümle ilgili kesin teşhisin konulması için ya Tabipler Birliği vasıtasıyla bir kurul oluşturulacak ya da İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun Birinci İhtisas Kurulu’na başvurulacak.

Anıl Aktunçlar’ın ölümüyle ilgili adli soruşturma yürüten Polis Genel Müdürlüğü’ndeki ekipler de raporu incelemeyi sürdürüyor.

Raporun detaylarını YENİDÜZEN’le paylaşan Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre Aktunçlar’ın ‘PNOMOTORAKS’ nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı.

Deniz, bu duruma hekim ihmali ya da operasyon sırasında oluşan kompilasyonun neden olabileceğine işaret ederek, söz konusu ayrımın oluşturulacak Kurul ile yapılacağını açıkladı.

Öte yandan konuyla ilgili görüş almak için aradığımız Sağlık Bakanı Dr Faiz Sucuoğlu’na ise ulaşılamadı.

ÖN TEŞHİS ONAYLANDI… Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, raporun detaylarını YENİDÜZEN’le paylaştı, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporun Aktunçlar’a Kuzey Kıbrıs’ta yapılan otopsi sonucunda kendisinin ortaya koyduğu ön teşhisi onayladığını belirtti

Köroğlu, mahkemeye çıkarılmıştı…

Hatırlanacağı üzere Aktunçlar’ın ölümünün ardından ameliyatına giren Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Süleyman Köroğlu, ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme’ suçlamasıyla 29 Mart tarihinde Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılmıştı.

Teminat talebiyle mahkemeye çıkarılan Köroğlu’nun yurt dışına çıkışı yasaklanmış, tüm seyahat belgelerine el konulmuş, KKTC vatandaşı bir kişinin kefalet senedi imzalaması koşulu ile serbest kalmıştı.

DOKTOR İHMALİ Mİ, KOMPLİKASYON MU BELLİ OLACAK!... Adli Tip Uzmanı Deniz, ‘Pnomotoraks’ın, hekim ihmali ya da operasyon sırasında oluşan komplikasyon sonucunda ortaya çıkabileceğine de işaret ederek, söz konusu ayrımın oluşturulacak Kurul ile yapılacağını açıkladı.

Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz:

“Otopside de aynı teşhis konulmuştu”

Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen rapora göre Aktunçlar’ın ‘PNOMOTORAKS’ nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aktunçlar’a yaptığı otopside de aynı teşhisi koyduğunu ifade eden Deniz, İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporun bu teşhisi onayladığını söyledi.

Deniz, bu teşhisin iki şekilde değerlendirebileceğini ifade eden Deniz, “Hekim ihmali sonucu da olabilir. Bu tür operasyonların istenmeyen sonucu, yani komplikasyon olarak da meydana gelebilir. Bunun ayrımının yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Doktor ihmali mi komplikasyon mu olduğunun ayrımı yapılacak”

YENİDÜZEN’e raporla ilgili bilgi veren Deniz, raporun eline resmi olarak ulaşmadığını ancak Polis Genel Müdürlüğü’ne iletilen raporu detaylı olmasa da inceleme şansı bulduğunu söyledi.

Deniz, Aktunçlar’ın doktor ihmali mi yoksa komplikasyon sonucu mu hayatını kaybettiğine dair ayrımın oluşturacak Kurul’un vereceği kararla belirleneceğini açıkladı.

Ülkemizdeki kurulun bu kadar profesyonel olmadığına da işaret eden Deniz, Tabipler Birliği vasıtasıyla bir kurulun oluşturulabileceğine ya da İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun Birinci İhtisas Kurulu’nun yardım isteneceğini ifade etti.

Deniz, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nun Birinci İhtisas Kurulu’nun kısa süre içerisinde rapor sunabileceğini dile getirdi.

“Komplikasyon deyip, geçemiyoruz…”

Söz konusu tanının anestezi uygulanan tüm hastalarda olabilecek komplikasyonların içerisinde sayıldığına yönelik bilgi veren Deniz, “Direk hekim ihmali vardır demek doğru olmaz. Raporda ekstra neler tespit edildi, kişide hastalık tespit edilip edilmediğini incelemek gerekiyor.

Deniz, “ Şu anda ihmal vardır, yoktur bilemezsiniz. Sonuçta bu bir komplikasyondur. Komplikasyona nasıl müdahale edilmiştir? Zamanında tespit edilmiş midir? Komplikasyon meydana geldikten sonra ne yapılmıştır? Komplikasyon oluyorsa, iki şey vardır. Komplikasyon olmaması için gerekli dikkat gösterilmiş midir? Bu tespit edilmiş midir? Tespit edildiyse nasıl müdahale edilmiştir? Komplikasyon deyip, geçemiyoruz…” şeklinde konuştu.