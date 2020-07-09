Aktuğ ve Üstel

Lapta Belediye Başkanı dün Belediye’nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada marina ihalesiyle ilgili Belediye açısından süreci anlattı. Eski Bakan Üstel de bazı açıklamalar yaptı.

Başkan Mustafa Aktuğ, “Öncelikle bilinmesini isterim ki elinde doğru belgeler olmasına rağmen, konuyu çarpıtarak açıklamalar yapan Ulusal Birlik Partisi Milletvekili ve o dönemin Turizm Bakanı Ünal Üstel’le her platformda bu konuyu yüz yüze tartışmaya ve belgeleri tek tek halka açıklamaya hazırım” dedi.

Hatırlayacaksınız; Üstel, şirketi Aktuğ’un davet ettiğini de iddia etmiş ancak Aktuğ, haberi olmadığını belirtmişti.

Aktuğ, Ünal Üstel’in “UBP Başkan Adaylığı hayalleri çerçevesinde kendisini aklamaya çalıştığını, basından da takip edildiği üzere; Polis ön raporunda belirtildiği gibi gelen misafirler ulaştırma bakanlığının aracı ile değil eski Turizm Bakanı’nın talimatı üzerine özel araçları ile hotele götürüldükleri ve karantina hoteli yerine yan tarafında bulunan ve karantina hoteli olmayan hotele yerleştirildikleri” değerlendirmesinde bulundu. Aktuğ şöyle devam etti; “Ayrıca Bakanlar Kurulu’na önerge Turizm Bakanlığı tarafından hazırlanmasına rağmen eksik bilgiler dolayısıyla kuruldan geçmemiş, sözlü onayla yürürlüğe konulmuş fakat gerekli yerlere de yazılı bildirimler yapılmamıştır. Bu yapılmayan bildirimler neticesinde de gümrük memurları görevleri başında yer almamış ayrıca misafirler hiçbir prosedür gözetmeksizin sadece muhaceretleri yapılarak yan kapıdan alan dışına alınmıştır.”

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Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, ihalede, ihaleyi alan şirketin sözleşmeyi imzalamaması durumunda ihaleye katılan ikinci şirketle ihaleye devam edileceği kararının da Belediye Meclisi tarafından alınmış olduğunu söyledi. Aktuğ, bu kararı Kamu İhale Yasası’na atıf yaparak açıklıyor.

Oysa ki ihale şartnamesinde ihaleyi alan şirketin sözleşmeyi imzalamaması halinde ihalenin yenileneceği maddesinin olduğunu biliyoruz.

Aktuğ’un bu açıklamasından sonra ikinci şirketin devreye giren bazı isimlerin aracılığıyla neden özel jetle, karantinasız, pandemi kurallarına aykırı bir şekilde geldiği ve Gazetemizin manşete taşımasından sonra gelen tepkiler nedeniyle şirketin ihaleden çekilmesi, Ünal Üstel’in görevden alınma süreci daha iyi anlaşılıyor.

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Aktuğ’un açıklamasında söz konusu ihale konusunun 2017 yılında da olduğu, Bakanlar Kurulu onayına gittiğinde bazı bakanların “Bakanlar Kurulu’nun yetkisi yok” gerekçesiyle ihale sürecinin ilerlemediği ve şimdiki dönemde ihaleyi alan şirketin bu konudaki endişesini giderdiklerini de anlatıyor… İkinci şirketin bir bakanın kafasını yiyecek kadar olan macerasının ardında acaba ihaleyi alan şirketin bir şekilde ihaleden çektirilmesi ve sürecin ikinci şirket lehine geliştirilmesi ve gizli bazı ortaklıklar olabilir miydi?

Yine yapılan açıklamada marina ihale sürecinin yenilenerek devam ettirileceği ifade edilirken demek ki ihaleden pay kapma savaşlarının da devam edeceği anlaşılıyor.

Halkın yararına olması gereken bu süreçler ve yatırımlar ne yazık ki arada pay kapmaya ve rant elde etmeye çalışan kesimlerin yararına ilerliyor bir şekilde… Özellikle teşvikler verilerek yapılan kumarhane otellerinde bu süreçler çok işledi.

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Öte yandan Ünal Üstel’in karşı açıklamalarını da belirtelim; Katıldığı bir TV programında Üstel, “Bu insanlar buraya geldi ve Lapta Belediyesi anlamadığımız bir şekilde politika yaparak bu durumu inkâr etti” demişti.

Ünal Üstel, Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ’un “haberim yok dediği şirkete 29/6/2020 tarihinde yeni bir davet yazısı yazarak, ‘gelin ihale size kaldı sözleşmeyi yapalım’ ifadelerini kullandığını” da iddia etmişti.

Bakalım Üstel ve Aktuğ başka neler açıklayacaklar!