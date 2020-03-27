Aktuğ: “Panik olmayın önleminizi alın”

Lapta bölgesinde pozitif bir vakanın tespit edilmesi üzerine Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Sağlık Bakanlığı ile dün akşam itibarı ile irtibat halinde olduklarını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Aktuğ, bölge halkının paniğe kapılmadan önlemlerine devam etmeleri hususunda çağrıda bulundu.

Hükümetin açıkladığı paketin ardından dün iş bıraktıklarını, ancak öğleden sonra işlerine devam etmeye başladıklarını kaydeden Aktuğ, belediye personelinin 2 vardiya şeklinde kontrolleri sıklaştırdıklarını kaydetti.

“Utanılacak bir durum söz konusu değil”

Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, bu hastalığın utanılacak bir hastalık olmadığını ifade ederek, “Hasta Hakları var. Geçtiğimiz bu süreçte yaşadığımız bu hastalık utanılacak bir durum değildir. Test sonucu pozitif çıkan vakalar kendini tanıtıp, temas halinde bulunduğu kişileri uyarabilirse bulaşıcı hastalığın önüne bir şekilde geçebiliriz. Utanılacak bir durum söz konusu değil.”