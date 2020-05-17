Aktuğ: “Akdeniz köyü tehlikede" 

Tepebaşı civarında başlayan yangınla güne uyanan Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ, Kormacit’te meydana gelen yangının şu an Akdeniz köyü için tehlike yarattığını söyledi.

YENİDÜZEN’e konuşan Aktuğ, “Koruçam’da öğlen başlayan yangın şu an Akdeniz köyünü tehlikeye sokuyor. Önü alındı, itfaiye başarırsa bu da engellenecek.” dedi.

“Ne kadar bir alan etkilendi tam net bilemiyorum”

Yangınlar nedeniyle kaç hektar alanın etkilendiğini tahmin etmerkte zorlandığını dile getiren Aktuğ, “Ne kadar bir alan etkilendi tam net bilemiyorum, bunu tahmin etmek çok zor. 11,30’da Tepebaşı’ndan başladı, o saatten beridir buralardayız. ODTÜ’ye ulaştı, bu arada alakası olmayan Kormacit’te bir yangın çıktı, ona da baktık. Koruçam’da öğlen başlayan yangın şu an Akdeniz köyünü tehlikeye sokuyor. Önü alındı, itfaiye başarırsa bu da engellenecek.” şeklinde konuştu.