"Aktif bir sanal bet sitesi daha tespit edildi"

Devrim DEMİR

Aralarında iş insanı B.A.’nın da tutuklu bulunduğu “Yaşadışı Bahis” suçundan tutuklu 11 kişi bu sabah ek süre talebi ile yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarılan 11 zanlıyla ilgili polis 8 gün tutukluluk talep etti. Polis çavuşu Yahya Suicmez alınan 2 günlük sürede B.A.’ya ait aktif bir sitenin daha tespit edildiğini, bu yöndeki iddiaların araştırılacağını, 11 ayrı adreste eş zamanlı arama yapıldığını kaydetti. Polis çavuşu, suçüstü yakalanan 10 zanlının çalışma izni olmadığını öyle bir kayıt bulunmadığını patronlarının ise, B.A. olduğunu kaydetti.

Polis çavuşu bu olayla bağlantılı 100 isim olduğunu ve kimlik tespiti yapılması gerektiğini kaydetti.

Suiçmez, B.A.’nın ofisinde 7 klasör bulunduğu içindeki birçok evrakın incelenmesi gerektiğini ifade etti. Ofiste bulunan pek çok kira sözleşmesinde farklılıklar tespit edildiğini, değişik imzalar olduğunu belirten Suiçmez, Vergi Dairesi'nde araştırma yapılacağını söyledi.

Suiçmez, özellikle sitenin güvenliğini sağlayan güvenlik kameralarının şifrelerini temin edemediklerini ilgili şirketin şifreleri bulamadıkları yönünde beyan verdiklerini söyleyerek soruşturmanın çok geniş devam ettiğini ifade etti.

Yargıç Meltem Dündar, polisin soruşturmasını tamamlayabilmesi için 8 gün tutukluluk emri verdi.