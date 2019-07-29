Lefkoşa37 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Aktaş için kan aranıyor
Aktaş için kan aranıyor

Aktaş için kan aranıyor

Batı Nil Virüsü sebebiyle yoğun bakımda olan ve tedavi gören Kasım Aktaş için acil kan arandığı duyuruldu

A+A-

Batı Nil Virüsü sebebiyle yoğun bakımda olan ve tedavi gören Kasım Aktaş için acil kan arandığı duyuruldu. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden edinilen bilgide Aktaş için acil AB rh pozitif (+) kana ihtiyaç olduğu belirtilirken, bunun tedavi içerisinde uygulanan sıradan bir prosedürdür olduğu, ‘korkulacak bir durum’ olmadığı kaydedildi. Yapılan duyuruda, Aktaş için kan verebileceklerin detaylı bilgi için 0533 843 06 99 numaralı telefondan Mehmet Aktaş’a ulaşabilecekleri belirtildi.

Bu haber toplam 1851 defa okunmuştur
Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler
İlgili Haberler
Acil AB + kan aranıyorAcil AB + kan aranıyorLefkoşa Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi’nde yatan Kasım Aktaş isimli hasta için çok acil AB.RH(+) kan  arandığı duyuruldu