Aktaş için kan aranıyor

Batı Nil Virüsü sebebiyle yoğun bakımda olan ve tedavi gören Kasım Aktaş için acil kan arandığı duyuruldu. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nden edinilen bilgide Aktaş için acil AB rh pozitif (+) kana ihtiyaç olduğu belirtilirken, bunun tedavi içerisinde uygulanan sıradan bir prosedürdür olduğu, ‘korkulacak bir durum’ olmadığı kaydedildi. Yapılan duyuruda, Aktaş için kan verebileceklerin detaylı bilgi için 0533 843 06 99 numaralı telefondan Mehmet Aktaş’a ulaşabilecekleri belirtildi.