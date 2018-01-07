Aktaş gitti, Şanverdi geldi

YENİDÜZEN Spor Servisi

K-Pet Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Yenicami'de ikinci yarı hazırlıkları sürerken, kadroda da bazı değişiklikler gerçekleşti. Siyah beyazlı ekipte sezon başında Mesarya Spor Kulübü'nden kiralanan Eren Aktaş kulübüne geri dönüş transferi gerçekleştirirken, Yenicami altyapısında yetişen ve son yıllarda Türkiye'de çeşitli kulüplerde forma giyen Osman Şanverdi Yenicami'ye dahil oldu.

Aktaş Mesarya'ya geri döndü

Sezon başında Mesarya Spor Kulübü'nden kiralık olarak transfer edilen Eren Aktaş, kulübüne geri dönüş transferi gerçekleştirdi. İlk yarıda bazı maçlarda sonradan oyuna dahil olan, bazı maçlarda da ilk 11'de görev yapan Aktaş'ın Süper Lig'de bir golü bulunuyor. Aktaş'ın daha fazla forma şansı bulacağı bir kulübe transfer olabilmek için Mesarya'ya geri dönüş yaptığı öğrenildi.

Şanverdi takıma katıldı

Yenicami altyapısında yetiştikten sonra 2013 yılında Türkiye'ye giden Osman Şanverdi, ikinci yarıda Yenicami forması giyecek. Eskişehirspor altyapısına dahil olduktan sonra Hatayspor ve Kırıkhanspor gibi kulüplerin alt takımlarında forma giyen Şanverdi geçtiğimiz günlerde adaya gelerek Yenicami ile bir görüşme yaptı. Yapılan görüşme sonrasında Şanverdi'nin ikinci yarıda A takım kadrosuna dahil edilmesi yönünde anlaşma sağlandı.

Kaleci Ercan gitti derken, takımda kaldı

Yenicami'de ise kaleci Ercan Samancıoğlu'nun takımdan ayrılması gündeme geldi ancak genç file bekçisi takımda kaldı. Sezon başında, devre arasında Mesarya Spor Kulübü'ne kiralık olarak transfer olması yönünde prensip anlaşmasına varılan Ercan, iki kulüp yetkililerin yaptığı görüşme ve kendi tercihi ile Yenicami'de kaldı. İlk yarının ortasından itibaren forma şansı giyen Ercan, gösterdiği performansla dikkat çekmişti.