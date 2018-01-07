Akşener’den Kıbrıs için referandum çağrısı

Parti çalışmaları kapsamında Türkiye’de yurtiçi ziyaretlerine devam eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugünkü durağı Tunceli ve Elazığ oldu.

Elazığ'da açıklamalarda bulunan Akşener, TC hükümetini Kıbrıs'ta referandum yapmaya davet etti.

Hükümete 'tatlı su milliyetçileri' şeklinde seslenen Meral Akşener, "Buradan sesleniyorum. 2019'da Kıbrıs'ta nasıl bizim önümüze bir sandık gelecekse, 2019'da hadi bakalım yüreğin yiyorsa Kıbrıs'ta vatandaşın önüne getir sandığı, Türkiye'ye katılmak mı istiyorlar oyla görelim sizin milliyetçiliğiniz” dedi.