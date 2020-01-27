AKSA’ya bağışa Sayıştay engeli

Hükümet’in AKSA’nın borcunun silinmesine ilişkin kararının, İPTALİ Resmi Gazete’de…

Bakanlar Kurulu’nun, AKSA Enerji Üretim Şirketi’ne ait olan ve iki buçuk yıldır devlet gümrük deposunda bekletilen jeneratörün, gümrük depo (ardiye) bedeli borcunun silinmesi kararını iptal ettiğine ilişkin kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu, Sayıştaylığın, gümrük depo (ardiye) bedeli borcunun silinmesi kararını ‘mevzuata aykırı bulması’ üzerine, AKSA’ya bağışı ‘iptal etmek zorunda kaldı’.

25 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazete’de AKSA’ya ait elektrik santralinin Mağusa Limanı'nda bulunduğu süre zarfında oluşan ardiye ücretinden muaf tutulmasına ilişkin “E.T(K-I)667-2019 sayı ve 30.10.2019” tarihli Bakanlar Kurulu kararının, Sayıştay Başkanlığı'nın konu hakkındaki raporu doğrultusunda yapılan yeniden değerlendirme neticesinde iptal edilmesine karar verdiği açıklandı.

Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Bakanlar Kurulu’nun 30 Ekim tarihinde aldığı kararda, Aksa Enerji Üretim A.Ş.’nin 23 Mart 2017 tarihinde ithal ettiği, ancak daha sonra ithal izninin iptal edilerek, ülkeye girişine izin verilmeyen jeneratörün geri ihraç tarihine kadar Mağusa Limanı’nda bulunduğu süre zarfında oluşan gümrük depo ücretinden muaf tutulmasına karar verilmişti.

‘Bağışlama değil, muafiyet’ diye kararı savunan Hükümet Yetkilileri, ‘Kira bedeli Adaport’a ödendi, aynı şeyin iki kez ödenmemesi için muafiyet kararı alındı’ açıklaması yapmıştı.

Sayıştay, ‘muafiyeti’ incelemiş, ‘mevzuata uygun değil’ kararına ilişkin raporunu Cumhuriyet Meclisi’ne göndermişti.