AKSA’ya ‘Ardiye Muafiyeti’ Meclis gündeminde!

Meltem SONAY

AKSA’nın ardiye borcunun Hükümet tarafından silinmesi Meclis Genel Kurulu’nda gündem oldu.

Mağusa Limanı’nda durmasına bağlı biriken 10 milyon TL’lik ardiye borcunun silindiği anımsatan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, böyle bir karar alınıp alınmadığını, gerekçesinin ne olduğunu sordu.

Meclis Genel Kurulu toplandı, ilk olarak Kıbrıs Türk Liman İşçileri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın 3. Görüşmesini yaptı, tezkereyi oybirliği ile onayladı.

Tezkerenin onaylanmasının hemen ardından İç Tüzük çerçevesinde söz istemlerine geçildi.

CTP Milletvekili Özdenefe: “Ardiye borcu silindi mi, gerekçesi nedir?”

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, AKSA’nın borcunun Hükümet tarafından silinmesine ilişkin kürsüye geldi. Bir buçuk 2 yıl kadar önce, AKSA’nın KIBTEK’le istişarede bulunmadan ülkeye ‘izinsiz’ bir jeneratör getirdiğini ve jeneratörün de o zamandan bu yana Mağuda Limanı’nda durduğunu anımsattı.

Geçtiğimiz hafta basında yer alan haberi anımsatan ve Jeneratörün Mağusa Limanı’nda durmasına bağlı biriken 10 milyon TL’lik ardiye borcunun silindiğine ilişkin bilgiyi paylaşan CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, böyle bir karar alınıp alınmadığını, gerekçesinin ne olduğunu sordu.

Maliye Bakanı Amcaoğlu: “Bağışlama değil muafiyet…”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bağışlanan bir şey olmadığını, AKSA’nın zaten Jeneratörle ilgili Adaport’a günlük yaklaşık 200 Dolar ödediğini, iki kez aynı ücreti ödememesi için bir düzenleme yapıldığını savundu.

Ülkeye yatırım yapan işletmelerin de haklarının korunması gerektiğini söyleyen Bakan Amcaoğlu, ‘tekerrürden ibaret bir ödemenin yapılmasını engellediklerini’ söyledi.

Ödemenin de 10 milyon TL’lik değil, 4 milyon TL’lik bir ödeme olduğunu savunan Amcaoğlu, bağışlama değil ‘muafiyet’ olduğunu yineledi.

“Ayni şey için bizden kiralanan yere Adaport’a ödenmişti… Bizden kiralanan bir bölüme aktarılmıştı zaten” diyen Bakan Olgun Amcaoğlu, soru üzerine jeneratöre ilişkin dönemin hükümetinin ‘sözlü bir talebi’ olduğunu da söyledi.

Açıklaması üzerine Bakan Amcaoğlu’na ‘devletin alacağı olmayan bir durumda neye muafiyet getirdiği’ soruldu, Amcaoğlu, bu soruların sorulacağını bildiklerinden, bu şekilde yapmanın daha doğru olacağı düşüncesi ile bu kararı ürettiklerini söyledi.

Nami: “Devletin alacağı oluşmadığı söyleminize inanmak zor”

Ekonomi ve Enerji Eski Bakanı Özdil Nami, bu konuda bir alacağın oluştuğunun firma tarafından kendilerine iletildiğini anımsattı. Devletin bir alacağına muafiyet veya bağışlama yapamayacaklarını da o dönemde ilettiklerini söyleyen Nami, arşivlerde bu jeneratörün istendiğine dair bir belgenin de olmadığının altını çizdi.

Amcaoğlu: “Sizin sorularınızı geleceğini bilerek yaptık”

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Özdil Nami’nin ifadeleri üzerine ‘sizin sorularınızın geleceğini bilerek yaptık’ yanıtı verdi. Soruları yanıtlamak yerine, Özdil Nami’nin bakanlığı dönemine ilişkin hatırlatmalar yapmayı tercih etti. Nami’nin devleti 134 milyon TL zarara uğrattığını iddia etti.

Nami: Yalan söyleme huyunuzdan vazgeçin artık…

Olgun Amcaoğlu’nun soruları yanıtlamak yerine, Özdil Nami’nin bakanlığı dönemine ilişkin hatırlatmaları ve bazı iddiaları Meclis Genel Kurulu’nda seslerin de yükselmesine neden oldu.

Özdil Nami’den Amcaoğlu’na yönelik, ‘seviyeyi düşürmeyiniz’ ifadeleri de duyuldu.

Dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanı Atun konuştu:

Biz talep etmedik, geldiğinde de kabul etmedik

Maliye Bakanı Amcaoğlu, 3 yıllık kira bedelinin 3 milyon 383 bin TL olduğunu söyledi.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, Amcaoğlu’nun bu işlemin başladığı dönemde Başbakanlıkta müsteşar olduğunu anımsatırken, “Belli ki bu kurum (AKSA) KIB-TEK ile yapılan sözleşmenin aksine bu işlemi yapmıştır” dedi.

Jeneratörün geldiği dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da konuştu, ardiye muafiyetinin o dönemde de kabul edilmediğini belirtti, “Bizim bakanlık olarak böyle bir talebimiz olmamıştır, bakanlık olarak talebim olmadan kabul edemezdim. Kabul etmedik, içeriye almadık, ardiye ücretini de reddettik" dedi.