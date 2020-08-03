AKSA'nın kira sözleşmesi uzatıldı

Bakanlar Kurulu, Aksa Enerji Üretim A.Ş ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü arasındaki sözleşmeyi yıl sonuna kadar uzatma kararı aldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara, AKSA'nın, Kalecik'te Pafta/Harita:15/22 parsel, 144/1 ve 242'de bulunan 9-0-200 ay2'lik arazilere elektrik üretim santrali kurulmuş olduğundan tesisin işletilmesi, geçmiş ve yıllara ait ödenmemiş kira borçlarının tahsis edilebilmesi gerekçe gösterildi.