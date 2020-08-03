AKSA'nın kira sözleşmesi uzatıldı
Bakanlar Kurulu, Aksa Enerji Üretim A.Ş ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü arasındaki sözleşmeyi yıl sonuna kadar uzatma kararı aldı.
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Bakanlar Kurulu, Aksa Enerji Üretim A.Ş ile Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi Müdürlüğü arasındaki sözleşmeyi yıl sonuna kadar uzatma kararı aldı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karara, AKSA'nın, Kalecik'te Pafta/Harita:15/22 parsel, 144/1 ve 242'de bulunan 9-0-200 ay2'lik arazilere elektrik üretim santrali kurulmuş olduğundan tesisin işletilmesi, geçmiş ve yıllara ait ödenmemiş kira borçlarının tahsis edilebilmesi gerekçe gösterildi.
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