Akraba istihdamında 'gereği' başka bakanlığa kaydırmakmış!

YENİDÜZEN’e konuşan Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, “Bu kişiyi ben bakanlığıma aldım” dedi.

İstihdamın basında yer almasının ardından açıklama yapan Tolga Atakan "gereğinin yapılacağını" söylemişti.

Atakan “Herhangi bir çıkar gözetilmeden, bir makam, mevki tahsisi olmadan, işçi olarak ve tamamen hizmet ve ihtiyaç odaklı yaklaşım çerçevesinde yapılan bu hizmet alımı ‘aileye torpil’ olarak algılandığından ilk mesai gününde gereği yapılıp akdin sonlandırılması üzere ilgili makamlarca gündemlenmiştir” demişti.

YENİDÜZEN- ÖZEL



Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan’ın eşinin kardeşine yönelik, kendi onayıyla gerçekleşen geçici işçi statüsündeki “akraba istihdamı”nı durdurmadığı, Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki Yönetim Hizmetleri bölümüne aktardığı ortaya çıktı. Ekonomi Bakanı Hasan Taçoy, “Bu kişiyi ben bakanlığıma aldım, yasal olarak hiçbir sıkıntı yok, geçici işçi statüsünde bakanlığıma alındı.” dedi.

Telekomünikasyon Dairesi’nden alınan kayınbiraderin, Ekonomi Bakanlığı bünyesindeki Yönetim Hizmetleri bölümüne aktardığı belirtildi.

Söz konusu istihdamda yasal bir sıkıntı bulunmadığını dile getiren Hasan Taçoy, Tolga Atakan’ın kayınbiraderinin bakanlığı bünyesine alındığını doğrularken, Ulaştırma Bakanlığı tarafından YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada ise sadece "Söz konusu kişi artık bakanlığımızda çalışmıyor” denildi.

Hatırlanacağı üzere Temmuz ayında gündeme gelen ‘akraba istihdamı’ konusunda Tolga Atakan’ın “aile bağı bilinmeden yapılan bir görevlendirme” dediği istihdamı, kendisinin onayladığı da ortaya çıkmış, akabinde işten durdurulma işlemlerine başlandığı ifade edilmişti. Atakan istihdamının sona ermesiyle ilgili gerekli talimatı verdiğini aktarmış, bunun için yasal prosedürü takip ettiklerini kaydetmişti.



Neler yaşanmıştı?

Hatırlanacağı üzere; Atakan’ın kayın biraderi B.İ’yi Telekomünikasyon Dairesi’ne istihdam yaptığı, Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (Tel-Sen) Genel Başkanı Tamay Soysan tarafından doğrulanmıştı. Atakan’ın, teknik personel ihtiyacı olmasıyla ilgili sürekli gündeme gelen Telekomünikasyon Dairesi’ne kayın biraderini, herhangi bir Kamu Hizmeti Komisyonu Münhali olmadan, ‘geçici işçi’ statüsünden göreve alması, tepkilere neden olmuştu.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, kamuoyuna yansıyan iddialarının ardından sosyal medyada akraba istihdamıyla açıklama yapmış, bu istihdamın, “tamamen geçici süreli ve işçi statüsünde, ilgili birimlerce aranılan niteliklere bakılarak ve aile bağı bilinmeden yapılan bir görevlendirme” olduğunu iddia etmişti.

Atakan, benzeri uygulamaların tüm bakanlıklara bağlı dairelerde yapıldığını savunmuştu.

Atakan ne demişti?

“Telekomünikasyon Dairesi'nde duyulan teknik personel ihtiyacını karşılamak için zaman zaman yapılan tamamen geçici süreli ve işçi statüsünde, ilgili birimlerce aranılan niteliklere bakılarak ve aile bağı bilinmeden yapılan bir görevlendirme aile yakının istihdamı şeklinde kamuoyuna yansımış ve siyasi malzeme yapılmaktadır. Sadece bahse konu dairede değil diğer dairelerin işleyişlerinde de yoğunluk ve ihtiyaca göre gerekli dönemde hizmet vermek üzere geçici teknik eleman desteği alındığı bilinmektedir.

Göreve geldiğim günden itibaren hiçbir zaman gerek geçici işçi, gerekse dairelerin altyapılarında çalışacak dönemlik geçici teknik işçilerin alımında kişisel, ailesel ve/veya partisel çıkarlar çerçevesinde bir tercih veya müdahale talebim olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır.”

Herhangi bir çıkar gözetilmeden, bir makam, mevki tahsisi olmadan, işçi olarak ve tamamen hizmet ve ihtiyaç odaklı yaklaşım çerçevesinde yapılan bu hizmet alımı ‘aileye torpil’ olarak algılandığından ilk mesai gününde gereği yapılıp akdin sonlandırılması üzere ilgili makamlarca gündemlenmiştir.

Kamuoyunda bu şekilde tartışılmak benden kaynaklı olmayan bir adımla dahi olsa beni üzmüştür. Şahsımı biraz tanıyanlar dahi ne benim ne de herhangi bir yakınımın kamu kaynağından beslenmeye, hatta bunu düşünce safhasına dahi getirmeye ihtiyacımız olmadığını ve buna tevessül etmeyeceğimizi çok iyi bilir.”