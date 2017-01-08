KTÖS Eğitim Sekreteri Burak Maviş, yazılı açıklamasında, şunları kaydetti: “AKP’nin kendi vatandaşlarının yaşam tarzı, temel hak ve özgürlükleri üzerindeki kurduğu hegemonyadan haz alan adanın kuzeyindeki yerli işbirlikçilerinin çözüm ve barış süreci arifesinde devlet eliyle nefret söylemi üzerinden linç kültürü geliştirmesi tesadüf değildir.

Kıbrıs Türk Toplumu’nun bir parçası olan herkesin kimliği, kültürü, dili, din algısı, inançları ve varlığının dönüştürülmesine yönelik toplum mühendisliği yapan bu çevreler, vatandaşlarımızı böl ve yönet mantığı ile kamplara ayırmaya, baskı ve linç kültürüne sarılarak, kin ve nefretle çok sesliliğin önüne geçmeye çalışmaktadırlar.

Çözümsüzlükten beslenenlerin net bir şekilde harekete geçtiği ve menfaatları uğruna her şeyi yapacak kadar gözlerinin döndüğünü gözlemleyebiliyoruz. Onlara verecek en güzel cevabımız barış söylemi olacaktır.

Bununla birlikte din ve vicdan özgürlüğünü hiçe sayan gerici faaliyetlerin hız kazandığı ve adanın kuzeyinde yaşayan herkesin din algısını dönüştürmeye yönelik baskı unsurlarının arttığı da bir gerçekliktir.

Sosyal politikaların, demokrasinin, insan haklarına verilen önemin geriletilmeye çalışıldığı, hastanelerin, okulların ve diğer kamusal hizmetlerin kesintiye uğradığı, Türk Lirası kullanmak nedeniyle alım gücümüzü kaybettiğimiz bu günlerde toplumu ileriye taşıyacak her unsur devlet eli ile durdurulmuşken, din ve vicdan özgürlüğünü hiçe sayan gerici faaliyetler yobazların eli ile ileriye taşınmıştır.

Okullar tamir beklerken, yeni okul ihtiyacı dururken, camilerin inşaatlarının hiç durmaması;

Öğretmen, doktor, hemşire yerine imamlara, polislere istihdam önceliği sağlanması;

Soyut işlemler dönemini tamamlamamış çocuklarımız için ısrarla Kur’an kursları,

Çeşitli derneklerin yer altı çalışmaları,

Dayatma ile açılan İmam Hatip Lisesi’nin yayılma çabası,

Peş peşe açılan üniversitelerin gözle görülen bilim dışı faaliyetleri bunlardan bazılarıdır.

Yenidüzen Gazetesi’nin 6 Ocak Cuma gün ki nüshalarına yansıyan bir kitap ile ilgili haber haklı gerekçelerimizi onaylamaktadır. Gerçekleri toplum önüne getirenlere teşekkürü borç biliriz.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi’nin “Kıbrıs’ın Manevi Mimarları” isimli bir kitap yayınlamış ve Eğitim Bakanlığı’nın Talim Terbiye Dairesi’nin kitabın uygunluğu ile ilgili kararını beklemeden kitabı okullara dağıtmıştır. Kaynağı belirtilmeyen, bilimsellikten uzak, çağ dışı, hurafe bilgiler ile donatılmış bu kitap, gelişim psikolojisine ve çocuk psikolojisine aykırı olarak hazırlanmıştır. Gerici bir anlayışta olan üniversiteyi açık bir şekilde kınıyoruz.

Bilinsin ki Kıbrıslı Türkler 1930’lu yıllarda Atatürk’ün laik ilkelerini benimsemiş ve bu uğurda öncü olmuş toplumlardan biridir. Türkiye’deki gerici gelişmelerden fırsat umarak adamız içinde aynı şeyleri hayal edenlere fırsat vermeyeceğiz.

Kıbrıs Türk Toplumu’nun laik eğitim sistemini; din ve vicdan özgürlüğünün korunduğu laik yaşam tarzını gericilere, şövenistlere ve yobazlara teslim etmedik, etmeyeceğiz.”